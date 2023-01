Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam dois homens suspeitos do crime de tráfico de drogas no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital. Durante a ação, realizada nessa terça-feira (10), foram apreendidas uma quantidade relevante de entorpecentes e uma arma de fogo.

Os militares do Getam faziam o patrulhamento de rotina na região, quando foram informados, por meio de denúncias anônimas, a respeito de dois homens que estavam comercializando drogas no Loteamento Jardim Santa Maria.

Durante averiguação da denúncia, os policiais identificaram os dois suspeitos nas proximidades de um terreno baldio. Ao perceber a presença da viatura, um dos homens escondeu uma arma de fogo na cintura e tentou fugir do local. Apesar disso, ele foi detido, e a arma de fogo, com cinco munições, apreendida. O segundo suspeito, também tentou fugir do flagrante, mas foi interceptado na mesma ação.

Após as prisões, as equipes vasculharam o terreno, que era utilizado pelos suspeitos como ponto de vendas de drogas. Na revista, os policiais apreenderam uma caixa de papelão contendo dois tabletes de maconha prensada, um tablete da droga conhecida como skank, duas balanças de precisão, uma máscara de caveira, fitas adesivas e rolos de papel filme, celulares e R$ 355,00.

Ainda durante o ato, os militares do Getam localizaram um veículo próximo ao terreno baldio. Na revista, eles encontraram mais um tablete de maconha, escondido embaixo do banco do motorista.

A ação foi finalizada com a prisão da dupla, que foi encaminhada, juntamente com o material apreendido, para o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Fonte: Ascom PM