Nessa terça-feira, 17, policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um foragido da Justiça que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. A ação policial aconteceu no Conjunto Santa Lucia, na Zona Sul de Aracaju.

Segundo as informações policiais, o homem é suspeito de cometer vários homicídios no município de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju.

Com ele, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre .380, com dois carregadores contendo 53 munições.

Fonte: Ascom PM