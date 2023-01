Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no Conjunto Dom Pedro I, na Zona Oeste de Aracaju. O flagrante foi registrado nesse domingo (29).

Durante o patrulhamento de rotina, a equipe policial percebeu que um homem tentou correr para evitar a abordagem policial.

Na revista pessoal, os policiais encontraram uma bolsa plástica contendo cocaína no bolso do suspeito. Questionado, o homem indicou o endereço onde havia comprado a droga.

Os militares da Radiopatrulha foram averiguar a informação, e localizaram a residência onde possivelmente funcionava o comércio ilícito de entorpecentes.

Com a autorização do proprietário do imóvel, os policiais realizaram buscas no local e apreenderam uma quantidade relevante de maconha, além de anotações referentes ao tráfico.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante e o prosseguimento das investigações.