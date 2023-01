Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva contra um homem condenado na Justiça pela prática de furto cometido em um supermercado da Zona Sul de Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira (19).

De acordo com as investigações, o crime foi praticado no ano de 2021, quando o autor do crime foi flagrado subtraindo produtos de um supermercado que fica localizado no bairro Farolândia. Além desse crime, o investigado já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de furto qualificado.

Os policiais civis do Depatri, após receberem a comunicação sobre a existência do mandado de prisão, iniciaram as diligências de busca pelo investigado. O homem foi detido, e a decisão judicial de prisão definitiva foi cumprida pela equipe do Depatri. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas e foragidos da Justiça sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.