A Polícias Civil de Poço Verde divulgou nesta quinta-feira, 5, o balanço das ações de combate ao crime desenvolvidas no ano de 2022, no município poço-verdense. Com base nos dados levantados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), o município apresentou queda significativa nos índices de criminalidade em relação ao ano de 2021.

De acordo com o Ceacrim, o número de homicídios caiu de três registros em 2021 para apenas um no ano passado, e este segue em investigação. Ainda em 2022, foram registrados 12 casos de roubo/ furto de veículos, sete a menos do que no ano anterior, e não houve registros de latrocínio. Já as prisões em flagrante, saltaram de 20 autos confeccionados em 2021 para 35 em 2022.

Segundo o levantamento realizado pela Coordenadoria, chama atenção também a apuração efetiva de crimes envolvendo violência doméstica. Em 2021, 58 inquéritos foram instaurados, enquanto que no ano passado esse número cresceu mais de 50%, chegando a 95 registros. Segundo a Polícia Civil, este crescimento se dá pelo maior número de denúncias e a confiança das vítimas em procurarem o auxílio da polícia.

O delegado Claúdio Feitosa, que está à frente da Delegacia de Poço Verde, acredita que o balanço positivo é resultado do empenho das equipes de segurança pública existentes na cidade e a maior crença da população no trabalho dessas instituições.

“A atuação das forças de segurança no município de Poço Verde, Polícia Civil e Polícia Militar, tem relevante crédito pelos números positivos apresentados, visto que de forma integrada atuaram pelo bem-estar do povo, pela manutenção da ordem pública, apuração dos crimes e devido encaminhamento ao poder judiciário para aplicação da lei. Relevante observação se faz também sobre a parceria com outras instâncias, como, por exemplo, CREAs, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e Prefeitura Municipal”, destaca o delegado.

Para o capitão da Polícia Militar Williams Lima de Souza, comandante da 2ª Companhia do 11º Batalhão, atuante em Poço Verde, o balanço positivo é resultado do trabalho integrado com a Polícia Civil. “Essas ações irão continuar, para que a gente possa cada vez mais proporcionar uma segurança pública digna para os cidadãos poço-verdenses. Estas ações que nós perpetramos integradamente com a Polícia Civil surtem efeito”, pontuou o capitão.

Os dados levantados tiveram como fonte de pesquisa o Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp) e a própria Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim).