Policiais civis da Delegacia de Moita Bonita prenderam em flagrante um homem de 63 anos suspeito de tráfico de drogas, no Povoado Capunga. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (20).

Segundo as informações policiais, a equipe tomou conhecimento de que o homem estava comercializando entorpecentes em via pública no povoado e se deslocaram até o local.

Os policiais identificaram o homem e, após abordagem, foi encontrada uma certa quantidade de substância semelhante à cocaína.

O suspeito informou que havia mais entorpecentes no terreno baldio que fica nos fundos de sua residência, assim como no interior da casa.

Segundo a delegada Mirna Mota, o suspeito confessou a prática criminosa. Na ação policial, foram apreendidos 120 pinos do tipo “eppendorf” contendo substância semelhante à cocaína, duas pedras da mesma droga e R$ 548.

O homem preso encontra-se à disposição da justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.