Policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por crimes de estelionato e ameaça. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (4), no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, as investigações identificaram o investigado e foi feito o pedido de prisão junto ao Poder Judiciário. Com a decisão favorável da Justiça, os policiais iniciaram as buscas para localizar o investigado.

Os policiais fizeram diligências e localizaram o investigado na rua Porto da Folha, no bairro Getúlio Vargas, na capital. O preso será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição da 3ª Vara Criminal de Aracaju.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.