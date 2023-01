Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) recuperam um veículo que havia sido roubado no bairro de Pernambués, em Salvador. O veículo havia sido roubado no dia 7 de dezembro de 2022. O carro foi recuperado nessa terça-feira (25), em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o veículo roubado na capital baiana é de modelo Corolla e foi fabricado em 2022. Segundo o delegado, Kassio Keliton, após diligências investigativas realizadas pela equipe da DRFV, o veículo foi apreendido.

O veículo foi encaminhado à DRFV, onde serão adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.