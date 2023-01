Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam 51 tabletes de drogas, dentro de um veículo que transitava na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Capucho, em Aracaju. O flagrante aconteceu nessa quarta-feira (4).

De acordo com as informações policiais, equipes do Getam realizavam rondas de rotina na Zona Norte da capital, quando receberam a denúncia de que um veículo modelo Fiesta, que transportava peças de motocicletas roubadas, passou pelo local e seguia em direção à Avenida Tancredo Neves, na Zona Oeste.

Diante dessa informação, os policiais localizaram o veículo, com dois ocupantes, nas proximidades do Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse). Durante as revistas, os agentes encontraram 49 tabletes de maconha escondidos dentro do carro e um tablete de cocaína na bolsa da passageira.

A mulher informou que os entorpecentes pertenciam ao seu marido que, pouco antes da abordagem, fazia a escolta das drogas em uma motocicleta, mas assim que percebeu a ação dos policiais, fugiu.

Durante a ação, os policiais ainda apreenderam mais um tablete de maconha na residência da suspeita. Ao total, foram apreendidos 51 tabletes de drogas, sendo 49 de maconha e dois de cocaína.

Os dois ocupantes do veículo, o motorista e a passageira, foram presos e encaminhados ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc), para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom PM