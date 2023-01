Uma operação conjunta entre unidades da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e de arma de fogo na Zona Oeste da capital. A ação policial, que ocorreu na noite dessa terça-feira (24), foi feita por equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) e do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMI).

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam rondas pelo bairro Olaria. Os militares foram surpreendidos por um suspeito de tráfico de drogas que já estava com arma em punho. Diante da situação, houve confronto. O suspeito foi atingido, socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além da arma de fogo, os policiais militares também apreenderam dinheiro e drogas. As equipes de unidades como Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e Comando de Operações Policiais Especiais (COE) também forneceram apoio nas buscas por um segundo suspeito, que não chegou a ser encontrado.