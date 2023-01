Na tarde desta quinta-feira, 26, a Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreendeu mais de dois quilos de entorpecentes no bairro Maria do Carmo, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Durante patrulhamento no Conjunto Nova Esperança, um indivíduo avistou as viaturas da PM e entrou rapidamente em uma residência. Ele fugiu pelos fundos da casa, passando por um beco e pulando o muro do quintal. Na fuga, o suspeito deixou para trás duas bolsas plásticas, uma contendo 950g de cocaína, sendo 900g em material bruto e 50g divididos em 45 papelotes, e na outra 1100 gramas de maconha em forma de tablete.

Todo material foi encaminhado ao Denarc. O suspeito ainda não foi localizado.

Fonte: Ascom PM/SE