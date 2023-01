Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), lotados na 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, apreenderam, na manhã dessa terça-feira (10), uma motocicleta com as identificações do motor e do chassi adulteradas. O fato foi registrado no município de Simão Dias.

Segundo informações policiais, a equipe do Getam realizava rondas de rotina, quando avistou uma motocicleta com a placa danificada. Diante do fato suspeito, os policiais interceptaram a moto e realizaram consulta ao sistema de segurança.

No procedimento, os agentes descobriram que o veículo estava com indícios de adulteração nas numerações do chassi e do motor. Ao ser questionado sobre a irregularidade, o condutor apresentou a cópia do documento e informou que havia adquirido a moto há seis meses.

Em seguida, os policiais localizaram o antigo proprietário do veículo, o qual o nome ainda constava no documento. Ele também foi questionado a respeito do fato, e confessou que a moto havia sido clonada.

Como resultado, os envolvidos e a motocicleta foram encaminhados à delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM