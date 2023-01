Militares do o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam quase 11kg de maconha durante ação policial que ocorreu nessa terça-feira (3). O entorpecente foi encontrado no loteamento Jardim Rosa de Maio, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial também resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas.

De acordo com as informações policiais, os militares realizavam rondas pela localidade quando visualizaram um homem entregando um bornal para o condutor de um veículo, que, ao notar a presença policial, fugiu.

Diante da reação dos suspeitos, parte da equipe abordou o suspeito que passou a mochila e a outra iniciou um acompanhamento tático policial com o intuito de interceptar o condutor do veículo. Porém, o condutor do veículo arremessou o bornal e continuou a fuga.

Na mochila, os policiais encontraram entorpecente do tipo maconha in natura. A outra equipe, que abordou o suspeito que havia passado o material entorpecente, encontrou, após buscas, em um tonel, mais 10 quilos e 600 gramas do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão.

No total foram apreendidos, aproximadamente, 10,750 quilos de maconha. O suspeito de 22 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido com o entorpecente e os demais materiais apreendidos para o Departamento de Narcóticos (Denarc), onde todas as demais medidas legais foram adotadas.