Policiais militares do 1ª Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) apreenderam sete tabletes de maconha. A droga estava escondida em uma residência no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital. O fato ocorreu na noite dessa terça-feira (17).

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava o policiamento ostensivo no residencial Vila Nova, quando foi acionada pelo Ciosp-190 para atender a uma denúncia de que um veículo entregaria entorpecentes em uma residência da localidade.

Enquanto averiguavam a informação, os militares localizaram o veículo em frente a uma residência, mas ninguém foi encontrado. No imóvel, os militares apreenderam sete tabletes de maconha e 62 pinos vazios utilizados para o acondicionamento da droga.

A droga foi encaminhada à delegacia, onde serão realizadas investigações com objetivo de identificar o proprietário do material ilícito.

Fonte: Ascom PM