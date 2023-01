Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) fecharam um ponto de venda de drogas que funcionava no Bairro Bugio, na Zona Norte de Aracaju. Na ação policial, que ocorreu na tarde desse domingo (22), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo as informações policiais, na ação os militares apreenderam duas prensas utilizadas no preparo das drogas para a venda, além balança digital, cocaína e diversos outros materiais utilizados na venda dos entorpecentes.

Durante a ação policial um homem foi preso, e outro conseguiu fugir pulando muros de residências da vizinhança. As buscas continuam para chegar à localização do segundo envolvido no crime.

A ação policial deflagrada pelo BPChq foi desencadeada seguindo as diretrizes do Comando Geral da Polícia Militar de intensificação de combate aos crimes como o tráfico de drogas praticados em Sergipe.