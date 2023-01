Na manhã desse domingo (29), militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram um comércio irregular de aves silvestres na feira das trocas do bairro Lamarão, Zona Norte de Aracaju. As aves foram apreendidas durante a ação.

Segundo as informações policiais, a equipe realizava fiscalização ambiental de rotina, quando visualizou dois homens comercializando aves silvestres, de uma espécie popularmente conhecida por “Azulão”.

Durante a abordagem policial, os homens afirmaram não ter autorização para criação desses animais. Assim, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi realizado no local.

Fonte: Ascom PM