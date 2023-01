Equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um homem que estava foragido do sistema prisional e que responde pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubos. Ele foi identificado como Alisson Lucio dos Santos. A ação policial ocorreu na madrugada desta quinta-feira (19) na localidade de Vila São Paulo, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, as equipes receberam denúncias de que pessoas estariam exibindo armas de fogo na localidade. Diante da comunicação, os policiais foram ao local.

Na aproximação policial, algumas pessoas fugiram pulando muros de construções vizinhas. Um dos suspeitos foi reconhecido, alcançado e preso pelos policiais. Ele foi encaminhado para a Delegacia Plantonista, onde o caso foi registrado.