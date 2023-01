Na tarde deste domingo (29), a Polícia Militar, por meio do Grupo de Gestão de Crises e Conflitos (GGCC), realizou de forma pacífica a desocupação de um empreendimento, no município de Barra dos Coqueiros. A ação aconteceu em cumprimento a ordem judicial de Reintegração de Posse emitida pela Justiça Federal em Sergipe.

O imóvel, que possui 240 apartamentos, divididos em três torres, encontra-se com as obras paralisadas em virtude da recuperação judicial pela qual passa a construtora responsável, foi irregularmente ocupado por 242 famílias do Movimento de Homens e Mulheres Trabalhadores de Sergipe (MONTHESE) na madrugada do último sábado, dia 28 de janeiro.

Em cumprimento à ordem judicial registrada no mesmo dia em que o imóvel foi irregularmente ocupado, a Polícia Militar passou a realizar o controle de acesso ao empreendimento objetivando prevenir o aumento do número de ocupantes. Nesse domingo, a equipe do GGCC, acompanhada por representantes da Caixa Econômica, Oficial de Justiça e Polícia Federal, deu início às tratativas que culminaram na desocupação voluntária do imóvel.

Na oportunidade, a capitã Belisa França, coordenadora do GGCC, conduziu as negociações onde esclareceu os benefícios resultantes da desocupação pacífica e apresentou aos ocupantes soluções possíveis para aquela situação. Diante das pontuações realizadas, as pessoas do movimento deixaram o imóvel de forma voluntária, sendo possível, assim, o cumprimento da ordem judicial de forma pacífica a todos os envolvidos.

Fonte: Ascom PM