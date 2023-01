Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam em flagrante um homem e uma mulher por tráfico de drogas no bairro Luzia, na Zona Sul de Aracaju. O caso ocorreu no final da tarde dessa quinta-feira (19).

De acordo com as informações policiais, os militares receberam a informação de que um casal estaria utilizando uma residência para a prática do tráfico de drogas.

Diante da comunicação, os policiais foram ao local e visualizaram um casal que, ao perceber a aproximação da equipe, demonstrou comportamento suspeito.

Com eles, foram apreendidas embalagens contendo substância semelhante à cocaína prontas para a venda. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.