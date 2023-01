Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam suspeitos instantes após roubo a uma farmácia, na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (16).

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo no bairro Jabotiana, Zona Oeste da capital.

Ao chegar no local do crime, a equipe assistiu a um vídeo em que uma mulher praticava o roubo, portando uma faca.

Em seguida, foram realizadas rondas nas proximidades do estabelecimento comercial, e um casal foi avistado portando uma faca, além de dinheiro e diversos produtos provenientes da ação criminosa.

A dupla, que já é conhecida por outros roubos na região, foi encaminhada à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM