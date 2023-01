Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no Conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju. O flagrante aconteceu nessa quarta-feira (25).

Segundo as informações policiais, as equipes faziam rondas de rotina na avenida principal, quando perceberam que um homem ficou nervoso com a aproximação das viaturas e tentou sair do local rapidamente. Com isso, ele foi interceptado e submetido à abordagem policial.

Durante o procedimento, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Desta forma, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para as demais providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM