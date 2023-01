Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem que cultivava maconha em sua residência, sem autorização legal dos órgãos responsáveis. O flagrante aconteceu na última sexta-feira (20), no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe policial recebeu informações sobre a realização de um intenso e recorrente tráfico de drogas na localidade.

Na residência de um dos suspeitos, os agentes encontraram uma muda de cannabis, utilizada para a produção de maconha.

Como o homem não tinha autorização para o cultivo da planta, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Plantonista para a realização dos procedimentos cabíveis.