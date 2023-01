Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro Siqueira Campos, Zona Oeste da capital. Na ação policial, dezenas de capas de celular foram apreendidas. O caso ocorreu nessa quinta-feira (26).

Segundo as informações policiais, os militares faziam rondas pelo bairro, quando avistaram o momento em que um homem jogou uma sacola no chão, e começou a correr. Na abordagem, a equipe apreendeu um revólver com o suspeito.

Além do armamento, dezenas de capa de celular que estavam na sacola também foram apreendidas. Após o flagrante, o caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM