Equipe do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas, nessa quarta-feira (25), no Bairro Siqueira Campos, Zona Oeste de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na região da “Praça de Leste”. Ao chegar no local, a polícia identificou e prendeu um homem que portava uma quantidade de entorpecentes.

Segundo a apuração policial, o suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime.

O homem e os materiais foram encaminhados à Delegacia Plantonista para as demais medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM