Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no Bairro Siqueira Campos, na Zona Oeste de Aracaju. O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (23).

De acordo com as informações policiais, durante rondas na Avenida São Paulo, os policiais militares perceberam quando um homem apresentou comportamento suspeito com a aproximação da viatura.

Antes do início da abordagem, o suspeito jogou cinco pequenos pacotes de cocaína no chão, na tentativa de evitar um possível flagrante.

Apesar disso, os policiais conseguiram localizar os entorpecentes e fizeram a abordagem ao suspeito. Na bolsa que estava com ele, foram encontradas mais três embalagens contendo cocaína e uma com maconha.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde os policiais constataram que ele já havia sido preso por tráfico de drogas.

Fonte: ASCOM/PM