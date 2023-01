Na noite desse sabado (14), Policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam um homem suspeito de cometer duplo homicídio no Centro de Aracaju.

Segundo as informações policiais, a equipe fazia rondas nas proximidades da Praça Godofredo Diniz, quando populares informaram que duas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo.

Diante da comunicação feita pelos populares, os policiais intensificaram as buscas pelo suspeito, que foi localizado próximo ao local do crime.

No momento da abordagem, o homem ainda estava com a arma de fogo, supostamente utilizada contra as vítimas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e constatou os óbitos. No momento da ocorrência, as vítimas ainda não tinham sido identificadas.

Fonte: Ascom PM