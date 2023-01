Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam uma mulher no Bairro Santa Maria, na manhã desta segunda-feira, 2, com 600 pedras de substância semelhante a crack.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo e deparou-se com uma mulher em atitude suspeita, na Travessa A3 do Conjunto Valadares. Ao visualizar a viatura, ela escondeu um pacote em um monte de areia.

Em decorrência do comportamento, após ser dada a voz de parada, uma policial fez a busca pessoal na suspeita e nada foi encontrado, contudo, ao verificar a porção de areia, os policiais localizaram mais de 600 pedras de crack.

Diante dos fatos apontados, a suspeita e o material apreendido foram encaminhados à central de Flagrantes para adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM