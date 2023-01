Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam um homem por tráfico ilícito de drogas, nessa quarta-feira (4), no bairro Japãozinho, Zona Norte de Aracaju. O suspeito portava uma quantidade relevante de maconha e cocaína em sua residência.

Segundo informações policiais, a equipe realizava patrulhamento de rotina, quando avistaram um homem em atitude suspeita, tentando correr para o interior de uma residência ao avistar a viatura.

A polícia deu voz de parada para realizar a abordagem ao suspeito, mas não encontraram nenhum material ilícito com ele. No entanto, durante a ação, os agentes perceberam que havia cigarros de maconha em cima de um banco na entrada da casa.

De início, o homem afirmou que o entorpecente era para uso próprio, mas logo em seguida confessou que comercializava a droga.

Na residência, os policiais encontraram três tabletes e 85 trouxinhas de maconha, um pote com 330 gramas de cocaína, 70 pinos, também contendo cocaína, além de duas balanças de precisão e material utilizado para embalar os entorpecentes.

Os policiais apreenderam também duas bicicletas que, de acordo com o suspeito, foram deixadas no local por usuários, como forma de pagamento para obtenção de drogas. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes para as demais medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM