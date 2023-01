Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) apreenderam tabletes e papelotes com entorpecentes no Bairro Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. A droga estava escondida em uma residência. O fato ocorreu na tarde desse sábado (14).

Segundo as inofrmações policiais, durante rondas de rotina na Rua K, as equipes visualizaram um homem que estava parado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, ele ignorou a voz de parada, e tentou entrar em uma residência.

Apesar disso, os agentes conseguiram alcançá-lo e realizar a revista pessoal. Durante o procedimento, o suspeito foi flagrado com dois papelotes de maconha e várias cédulas de dinheiro de pequeno valor.

Após o flagrante, o homem confessou que escondia mais entorpecentes nas imediações do imóvel. Com a informação, os policiais intensificaram as buscas no local, e apreenderam uma sacola contendo tabletes de maconha, crack e cocaína.

O suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante e encaminhados à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos.

Fonte: Ascom PM