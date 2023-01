Em menos de 12 horas após o furto, equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) recuperaram um carro que havia sido levado da região central de Aracaju. O furto ocorreu na tarde dessa terça-feira (23), e o veículo foi recuperado na noite do mesmo dia, já na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, as equipes do CPME faziam rondas pela localidade conhecida como “Bananal”, no bairro Ponto Novo, quando visualizaram o veículo, que estava sendo conduzido por uma mulher. Ela foi identificada como Vitória Caroline Santos Lima, ex-presidiária que possui passagem criminal por roubo.

As apurações policiais feitas após a recuperação do veículo identificaram que o carro seria desmanchado, e que o valor obtido com o crime seria utilizado para a compra de entorpecentes. O veículo e a mulher presa foram encaminhados para a delegacia plantonista para o registro do caso.