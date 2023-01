As polícias Civil e Militar, numa ação integrada, realizaram o desmonte total do acampamento erguido por manifestantes na Praça Maria Quitéria, situada nas imediações do 28º Batalhão de Caçadores, no bairro 18 do Forte, na capital. A ação aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, 9.

A partir de ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, visando o fim do acampamento montado por pessoas que protestavam contra o resultado das Eleições 2022, integrantes de unidades da PM e da Polícia Civil atuaram no 18 do Forte, em parceria com a Prefeitura de Aracaju. No local, nenhum responsável pelo espaço foi localizado.

“Quando chegamos à praça, existiam pessoas que estavam ocupando uma área próxima ao acampamento, mas ninguém se declarou dono do material. Então, tudo foi recolhido, sem maiores problemas e a missão foi cumprida a contento”, afirmou o chefe da PM-5, setor responsável pela comunicação da PMSE, tenente-coronel Donato.

“A presença da Polícia Civil se deu, numa ação integrada, orientando os presentes, no sentido de enviar o material apreendido para a Central de Flagrantes. Assim, o material está sendo levado agora pela prefeitura”, citou a coordenadora operacional das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, que acompanhou a ação.

Diante do ocorrido, não houve necessidade de nenhum tipo de intervenção policial. Assim, o material retirado da praça está na Central de Flagrantes e fica à disposição de quem quiser posteriormente declarar propriedade.