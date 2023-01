Seis pessoas foram presas e autuadas, na Central de Flagrantes, no bairro do Farol, por furtarem telefones celulares durante um evento em casa de festas de Maceió, na noite de sexta-feira (30).

De acordo com a delegada plantonista, Maria Tereza, os acusados fazem parte de um grupo criminoso e vieram para Capital alagoana, com o objetivo de furtarem os aparelhos telefônicos.

Os presos, três homens e três mulheres, são de Sergipe e da Bahia.

Eles aproveitavam a distração de frequentadores da casa de festas e subtraíam os celulares, na maioria das vezes do bolso de trás das vítimas.

Dos 31 aparelhos furtados, três já foram devolvidos aos seus proprietários. Os outros 28 serão entregues a partir de 9 horas, desta terça-feira (03), na Delegacia do 6º Distrito Policial, localizado no bairro de Cruz das Almas, em virtude da casa de festas ficar na área de circunscrição da referida delegacia.

O delegado Robervaldo Davino, titular do 6º DP, informou que para que as vítimas tenham os aparelhos devolvidos precisam comparecer à delegacia, levando o Boletim de Ocorrência (BO), nota fiscal ou Imei do celular.

Polícia Civil de Alagoas