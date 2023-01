Durante toda esta semana, a Defesa Civil do Estado de Sergipe permaneceu monitorando o aumento da vazão do Rio São Francisco anunciada desde a última terça-feira, 10, pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). O Governo do Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), alertou a população às margens do rio sobre o volume de água das comportas da Usina Hidroelétrica de Xingó, que vem aumentando, gradativamente, a cada 24 horas.

“Desde que nos foi avisado pela Chesf sobre a liberação programada de 500 m³/s de vazão, a Defesa Civil de imediato visitou os 13 municípios em que esta mesma vazão ocorreu no passado. Já visitamos os prefeitos e gestores municipais e orientamos sobre a retirada imediata dos comerciantes, para que não haja perdas materiais. E, a partir daí, durante toda a semana, temos conversado com os coordenadores municipais da Defesa Civil solicitando o monitoramento diário dessas informações. A gente trabalha para que não haja prejuízos”, explica o superintendente da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Luciano Queiroz.

A previsão é de que o volume atinja 4.000 m³/s até a próxima segunda-feira, 16. Nesse dia, o tenente-coronel deverá acompanhar a situação de perto. “Iremos in loco, mais uma vez, para fazer uma avaliação presencial dos possíveis danos causados”, avisa. Os municípios que estão em alerta são: Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Canindé do São Francisco, Gararu, Ilha das Flores, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Porto da Folha, Propriá, Santana do São Francisco e Telha.

Segundo Luciano Queiroz, a situação segue dentro do esperado e a população vem cumprindo com as orientações. “A Defesa Civil já esteve aqui e comunicou todos os donos de bares do povoado Saúde, em Santana do São Francisco. O prefeito também já liberou carros, que estão carregando as coisas do povo. Inclusive, deixaram carro disponível, sempre incentivando para a gente tirar as coisas para não sermos pegos de surpresa”, diz a comerciante Irandy da Silva.

Márcio César, assentado da Reforma Agrária no Assentamento Nova Esperança, município de Gararu, no alto sertão sergipano, garante que os produtores da região estão todos avisados do aumento da vazão da Chesf e estão seguindo as orientações da Defesa Civil. “Estamos atentos e informados. Sou assentado à margem do Rio São Francisco e tenho sistema de irrigação de microaspersão, trabalhando com macaxeira, milho verde, feijão de corda, pimentão e tomate. Estou ciente de possíveis problemas e mudanças que venham a ocorrer”, informa.

Motivo

O crescimento no volume de água ocorreu devido ao aumento nas precipitações na Região Sudeste, nas últimas semanas. As chuvas elevaram o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Três Marias e Sobradinho, em Minas Gerais, ocasionando a cheia na Bacia do Rio São Francisco.

A decisão do alerta foi tomada após uma reunião virtual na última terça-feira, 10, entre o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, e representantes da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). Também participaram do encontro representantes da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), que é vinculado à Sedurbi, e as Defesas Civis do Estado de Alagoas, Bahia e Pernambuco.