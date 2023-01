Durante a operação, sete pessoas foram presas até o momento, sendo seis em cumprimento a mandados de prisão e uma em flagrante. No confronto, os suspeitos trocaram tiros com as equipes, não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito.

A Secretaria da Segurança Pública deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (31) a Operação Levítico. O objetivo do trabalho integrado entre a Polícia Civil e Polícia Militar é combater o tráfico de drogas na cidade de Aracaju, em especial nos bairros São Carlos, Jardim Centenário, Bugio e Olaria.

Ao menos, 100 policiais civis e militares, com 40 viaturas, se reuniram ainda na madrugada na Academia da Polícia Civil (Acadepol) para discutir os detalhes do cumprimento de dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes pontos da Zona Norte de Aracaju.

As investigações, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) tiveram início no final de 2022, a partir de uma sequência de homicídios na região com ligações com o tráfico de drogas. A determinação da Secretaria da Segurança Pública foi a de intensificar o policiamento ostensivo e investigações na área, já que as taxas de crimes violentos aumentaram significativamente na região, sobretudo no segundo semestre.

Foi possível identificar duas organizações criminosas atuantes, as quais entraram em disputa territorial por pontos de vendas de drogas, gerando conflito e medo na população. O conflito entre os grupos rivais era bastante violento e com execuções que aumentaram nos últimos meses.

O trabalho integrado desta terça-feira (31) contou com a atuação de várias unidades especializadas da Polícia Civil, a exemplo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Coordenadoria da Polícia Civil do Interior (Copci); e da Polícia Militar, como o Grupamento Tático de Motos (Getam), Batalhão de Choque (BPChq) e o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), unidades ligadas ao Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME).

As diligências continuam durante o dia, a fim de concluir todos os objetivos da operação. A Secretaria da Segurança Pública irá detalhar para a imprensa todo o processo investigativo e quais os principais alvos dos cumprimentos das decisões judiciais.

Nome da Operação

Levítico é o terceiro livro da Bíblia e conta a história de Aarão e seus filhos, que são lavados, ungidos, vestidos e consagrados em preparação para servir a Israel no ofício de sacerdote. O Senhor envia fogo do céu para consumir o sacrifício que Aarão oferece como expiação por si mesmo e por Israel. Nadabe e Abiú, dois dos filhos de Aarão, oferecem sacrifícios indevidamente e o Senhor os destrói com fogo.

O nome da operação faz referência aos investigados e a importância das forças de segurança pública tirá-los da região onde eles vêm produzindo atos ilícitos e violentos, assustando a comunidade local.

