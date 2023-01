O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na manhã desta terça-feira, 24, a carta-renúncia da vice-prefeita Katarina Feitoza. Ela deixará o cargo para assumir, no próximo dia 1º de fevereiro, o mandato de deputada federal para o qual foi eleita nas eleições de 2022. Ao receber o comunicado de Katarina, Edvaldo agradeceu “pela lealdade e parceria na gestão de Aracaju, nos últimos dois anos”.

“Foi com o coração apertado, mas ao mesmo tempo feliz, que recebi a carta da vice-prefeita Katarina Feitoza comunicando a sua renúncia, uma vez que ela foi eleita deputada federal e assumirá o cargo. Katarina foi uma grande parceria e fará muita falta. Assumimos juntos a Prefeitura em, 2021, eu pela quarta vez, ela em seu primeiro mandato como vice-prefeita, e desde então, fizemos um grande trabalho. Demos continuidade ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, ao mesmo tempo em que tornamos a cidade um lugar melhor, com obras e serviços que mudaram, de forma significativa, a vida dos aracajuanos. Além disso, Katarina participou ativamente da construção do nosso novo Planejamento Estratégico, e assumiu a Prefeitura com muita dignidade e lealdade todas as vezes que precisei me ausentar. Então, por tudo o que fizemos juntos, quero dizer: muito obrigado”, declarou Edvaldo.

O prefeito também desejou à deputada federal diplomada “muito sucesso em sua nova caminhada”, e enfatizou que “a parceria em benefício da capital sergipana será fortalecida”. “Tenho certeza de que Katarina será uma grande deputada, orgulhando as mulheres e ao povo de Aracaju, pois ela é talentosa, competente, comprometida e tem uma história marcada pelo trabalho. Ela será uma grande aliada em Brasília, destinando emendas que continuarão transformando a nossa cidade e a vida da nossa população. Nossa parceria se fortalecerá ainda mais”, reiterou.

Da mesma forma, Katarina destacou que sua carreira política foi iniciada ao lado do prefeito Edvaldo, a quem definiu como um “grande gestor, detentor de um raro e vasto conhecimento como chefe do Executivo”, e disse que se sente honrada por ter contribuído com a construção de um projeto “que tem como principal missão tornar o município de Aracaju a capital da qualidade de vida”. Katarina também parabenizou Edvaldo “por ser um prefeito compromissado com as ações com as quais se compromete e que visam, unicamente, transformar Aracaju em um lugar melhor para os aracajuanos”. A parlamentar diplomada, frisou, ainda que assumirá o novo posto com a missão de representar o povo sergipano junto ao Congresso Nacional.

