O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prendeu, a partir de informações obtidas pelo Disque-Denúncia do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, Gabriel Batista Santos, de 27 anos, na tarde desta terça-feira, 31, nas proximidades do Terminal da Maracaju, na capital, em cumprimento a mandado de prisão por roubo. O jovem era um dos alvos da Operação Levítico, ocorrida nas primeiras horas de hoje.

Durante a Levítico, ação realizada visando combater o tráfico de drogas na cidade de Aracaju, Gabriel fugiu. Após a Operação, a SSP recebeu denúncia anônima, informando a localização do homem. O BPRp seguiu até o local indicado, onde o procurado recebeu voz de prisão.

Na ocorrência, o mandado de prisão em aberto por roubo foi cumprido, sendo o caso levado à delegacia. O investigado está à disposição da Justiça.

Operação Levítico

A Secretaria da Segurança Pública deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 31, a Operação Levítico. O objetivo do trabalho integrado entre a Polícia Civil e Polícia Militar é combater o tráfico de drogas na cidade de Aracaju, em especial nos bairros São Carlos, Jardim Centenário, Bugio e Olaria.

A ação policial resultou em sete prisões – sendo seis em cumprimento a mandados de prisão e uma em flagrante – e três investigados entraram em confronto com as equipes policiais, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. A operação também resultou nas apreensões da droga maconha.