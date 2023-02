Equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam uma ex-presidiária por tráfico de drogas no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. O caso aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (15).

De acordo com as informações policiais, as equipes foram comunicadas de que um casal estaria vendendo drogas na região. Diante da comunicação, os policiais iniciaram as buscas e identificaram um homem e uma mulher transitando em uma motocicleta.

Ao serem abordados, o homem reagiu à abordagem policial com disparos de arma de fogo e conseguiu fugir pulando diversos muros de residências da localidade. Mas, a mulher foi presa com uma bolsa com diversos tabletes de maconha.

A mulher presa informou aos policiais que já havia sido detida em 2020 por tráfico de drogas. Ela disse ainda que o homem que fugiu era o companheiro dela, que ela conheceu após sair da unidade prisional onde estava custodiada.

As drogas apreendidas e a mulher presa foram encaminhadas à delegacia plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.