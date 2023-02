A guarnição do Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) resgatou um homem que caiu do telhado, em um prédio localizado no bairro Jabotiana, em Aracaju. A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (8), enquanto a vítima fazia uma supervisão no local.

Segundo a tenente Valeska Cabral, bombeira que comandou o atendimento à ocorrência, parte do telhado cedeu e a vítima caiu na laje, de uma altura de cerca de um metro e meio.

“O Samu solicitou nosso apoio para realizar a remoção da vítima, que estava consciente e orientada, com fraturas de membros superiores. Os socorristas do Samu realizaram a estabilização das fraturas e a guarnição do Corpo de Bombeiros utilizou técnicas de salvamento terrestre para o resgate e a retirada da vítima do local”, afirmou a tenente Valeska Cabral.

Fonte: Ascom/CBMSE