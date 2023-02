Ações do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) resultaram na apreensão de 263,6kg de entorpecentes, 35 armas de fogo e 214 munições apenas no mês de janeiro. A atuação do CPMC, que engloba diversas operações, segue as diretrizes estabelecidas pelo Comando Geral da Polícia Militar para a capital e região da Grande Aracaju.

De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel George Melo, os números dos primeiros 30 dias de janeiro de 2023 mostram que as operações estão sendo exitosas. “Em comparativo com janeiro de 2022, tivemos um aumento de 94% na apreensão de armas de fogo. No ano passado, foram registradas as apreensões de 18 armas de fogo e 98 munições”, mencionou.

No tocante ao combate ao tráfico de drogas, o primeiro mês de 2023 registrou, na área do CPMC, a apreensão de 263,6 quilos de entorpecentes, ante 14,81 quilos do mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 1.680% na quantidade de entorpecentes apreendidos.

Ainda neste mês de janeiro, foram efetuadas 314 prisões e confeccionados 576 Relatórios de Ocorrência Policial (ROPs). No ano passado foram registradas, no mesmo período, 201 prisões e 278 ROPs, um aumento de 56% e 107%, respectivamente.

Os policiais envolvidos no policiamento da Grande Aracaju também recuperaram 44 veículos com restrição de roubo no primeiro mês deste ano, o que dá uma média de 1,4 veículos recuperado por dia.

“Para o mês de fevereiro, a Operação Meu Bairro Seguro, que tem o cunho de ser preventiva e também repressiva aos mais diversos tipos de crimes, será intensificada nos bairros da Grande Aracaju”, informou o tenente-coronel George Melo, reforçando que as operações seguirão ocorrendo na região metropolitana.