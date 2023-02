O Corpo de Bombeiros realizou 213 atendimentos durante o final de semana. Entre as ocorrências, um princípio de incêndio em residência e dois graves acidentes de trânsito, com colisões carro/poste e vítimas presas às ferragens, em Aracaju. No período, especificamente no sábado (4), um homem foi a óbito por afogamento na Praia do Saco, em Estância.

O Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) realizou nas praias de Aracaju 128 atendimentos. Foram 122 prevenções, com orientações a banhistas em locais de risco, três resgates de pessoas que não conseguiam sair sozinhas da água, duas crianças perdidas e um atendimento pré-hospitalar por conta de água-viva.

O princípio de incêndio aconteceu no sábado por volta das 19 horas, no bairro Jabotiana, sem vítimas. Já as duas colisões carro/poste ocorreram no domingo (5). Uma na madrugada, por volta de 1h30, no bairro Orlando Dantas, com duas vítimas presas à ferragens resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. A outra foi por volta das 11h30, no cruzamento das avenidas Desembargador Maynard e com Rio de Janeiro, com uma vítima resgatada em estado grave.

No total, foram atendidas 34 ocorrências de busca e salvamento, 26 orientações via Ciosp, 13 incêndios em vegetação, cinco incêndios urbanos, quatro acidentes automobilísticos, três atendimentos pré-hospitalares e uma ação de defesa civil.

Com informações da Ascom CBMSE