Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante um homem de 26 anos, suspeito por tráfico de drogas. A detenção aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, no bairro 18 do forte, em Aracaju.

Ápos denúncias anônimas, a equipe da polícia foi até o local e encontrou o suspeito, que estava com uma mochila que continha 5kg de maconha.

Durante a ocorrência, os agentes do Denarc foram até um endereço indicado pelo homem detido, que fica localizado no bairro Japãozino, Zona Norte da capital. Lá, encontraram celulares, cocaína, maconha, uma balança de precisão, além de uma motocicleta, que também foi apreendida.

O detido já respondeu por roubo majorado, receptação e homicídio qualificado. Ele foi conduzido pela equipe do Denarc, autuado em flagrante e agora encontra-se à disposição da Justiça.