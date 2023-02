O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou, nesta terça-feira (14), que elucidou o homicídio que vitimou um jovem de 21 anos, morto com disparos de arma de fogo quando caminhava com amigos em direção à praia, no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com as investigações, no dia 19 de janeiro, um adolescente de 17 anos foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram o jovem de 21 anos. Além do jovem morto, um adolescente foi atingido na perna e sobreviveu. Segundo a investigação, os disparos também tinham como alvo, além dos dois homens que foram alvejados, uma terceira pessoa.

O inquérito policial foi compartilhado com a Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para apuração do ato infracional semelhante ao crime de homicídio qualificado praticado pelo adolescente. O caso segue sob investigação do DHPP, que apura outras circunstâncias, inclusive se houve participação de outras pessoas.