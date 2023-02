A Força Tática da Polícia Militar, a partir de investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu o envolvido numa tentativa de homicídio por arma de fogo, ocorrida no ano de 2021, no Bairro Robalo, na capital, e que teve como vítima um homem de 26 anos. A detenção aconteceu na terça-feira, 21, também em Aracaju.

O crime foi elucidado pelo DHPP, com base em depoimentos e imagens de câmeras da região do delito, que mostraram a dinâmica e a autoria da ação delituosa. De acordo com análise do registro obtido por câmeras de videomonitoramento, além do homem preso na terça, Rony Silva Santos Batista e Igor dos Santos Rodrigues foram identificados como coautores.

Consta nas imagens que os três suspeitos perseguiram a vítima até sua residência. Na ocasião, o alvo foi ferido por diversas coronhadas na cabeça e um disparo de arma de fogo na região supraclavicular esquerda. Mesmo assim, ele conseguiu fugir do trio e buscar abrigo na casa de familiares, onde foi socorrido.

Segundo a investigação, a bicicleta de um dos investigados foi encontrada ao lado da casa da vítima. Ainda de acordo com o inquérito policial, o resultado da perícia mostrou sinais de arrombamento na residência, respingos de sangue e munições deflagradas calibre 380.

Foi apurado também que o crime teve como motivação o fato da vítima praticar roubos na região onde o fato aconteceu. Os levantamentos policiais do Departamento mostraram que os envolvidos não concluíram o homicídio porque a arma de fogo falhou em dois momentos distintos do delito.

Após a ação da PM, voltada para cumprir mandado de prisão preventiva em aberto, os policiais militares conduziram o homem à delegacia. A Polícia Civil solicita que, caso a população tenha informações sobre a localização dos dois foragidos, repasse por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido.