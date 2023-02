As mortes decorrentes de homicídios caíram 69,23% em comparação entre o período carnavalesco de 2022 e as festividades de 2023. Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP. Conforme o balanço feito pela unidade, foram registrados 13 homicídios durante o Carnaval do ano passado, enquanto que, no período carnavalesco deste ano, aconteceram quatro homicídios em Sergipe.

Conforme o levantamento da CEACrim, os casos de homicídio que ocorreram no estado durante o período carnavalesco foram registrados em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Carira e Nossa Senhora das Dores.

O primeiro caso de homicídio durante o período carnavalesco aconteceu na sexta-feira (17), no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. Já o segundo caso ocorreu no município de Carira no sábado (18). Os outros dois casos ocorridos durante os dias de festividades carnavalescas aconteceram em Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Socorro, no domingo (19).

O tenente-coronel Robson Donato, assessor de comunicação da Polícia Militar, destacou que a redução de homicídios durante o período carnavalesco é fruto do planejamento estratégico traçado pela corporação. “Começamos uma semana antes do Carnaval fazendo abordagens a veículos e a pessoas. Acreditamos que esse trabalho intensificado pela Polícia Militar foi o diferencial para esse número”, finalizou.