O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Frei Paulo, participou de uma reunião com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para debater as ações que estão sendo promovidas para melhorar o abastecimento de água na região de Frei Paulo e Pinhão, e apresentar as medidas paliativas, enquanto a obra da duplicação da adutora do Alto Sertão é finalizada.

Participaram da reunião, o Promotor de Justiça Francisco Ferreira de Lima Júnior; o Diretor-Presidente da Deso, Luciano Goes; o Diretor de Operação e Manutenção, Carlos Anderson; o Diretor de Meio Ambiente e Expansão, Gabriel de Campos; e a Diretora Comercial e Financeira, Fabíola Medeiros.

“Pinhão é a cidade que tem a pior condição no fornecimento de água. Diante disso, o Ministério Público ajuizou algumas Ações Civis Públicas com a proposta de melhorar a rede de abastecimento. Na reunião foi apresentado um panorama sobre as obras que estão sendo finalizadas, inclusive a conclusão da duplicação da adutora do município de Nossa Senhora da Glória que aumentará a vazão de água. As expectativas são boas e espero que a Companhia consiga minimizar as consequências para a população enquanto as obras estão sendo concluídas”, ressaltou o Promotor de Justiça.

Ainda segundo o membro do MPSE, “é bom perceber que a Deso está fazendo os investimentos necessários, mas não podemos descuidar da população, pois ela continua recebendo as faturas. Mas, durante a conversa pudemos esclarecer algumas dúvidas para orientar o usuário que chegar no Ministério Público com algum tipo de queixa”, afirmou Francisco Júnior.

A Diretora Comercial e Financeira da Deso, Fabíola Medeiros, explicou que alguns problemas de geografia prejudicaram as manobras que estavam sendo realizadas na região e, por conta disso, a Companhia cancelou algumas faturas de consumidores que foram lesados. “Nos meses de dezembro e janeiro, foi cancelado o faturamento para as unidades que receberam de 0 até 5m³ de água; e para fevereiro, as leituras que aconteceram nos dias 1º e 02, em Frei Paulo e Pinhão, os leituristas já retiveram as contas que apresentaram consumo até 5m³. Através de um estudo feito pela operação da Deso, ficou entendido que não houve um abastecimento eficaz”, esclareceu

MP de Sergipe