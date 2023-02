Uma operação conjunta do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) localizou três envolvidos na morte do policial militar da reserva remunerada João Pereira da Costa, em Nossa Senhora do Socorro. Os suspeitos morreram em confronto. A ação policial ocorreu nesta terça-feira (7).

De acordo com o delegado Alison Lial, a ação criminosa foi feita por cinco homens que moravam no loteamento Santa Terezinha, em Nossa Senhora do Socorro. “A vítima teve sua propriedade invadida, houve a subtração de objetos e o espancamento da vítima, o policial militar da reserva”, detalhou.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu e morreu. “O crime foi praticado com requintes de crueldade e sobrepujando a honra da vítima”, acrescentou o delegado.

Nas diligências investigativas, conforme o delegado, no momento em que as equipes se aproximavam da localidade investigada, alguns homens fugiram. “Tendo outros de posse de arma de fogo atirado nas guarnições, as quais realizaram justo revide, havendo o confronto policial”, informou.

As investigações seguem sendo conduzidas pelo Cope. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181.