Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por violência doméstica no Bairro São Conrado, na Zona Sul da capital. Ele é suspeito de agredir a ex-esposa, a filha e a sobrinha, na última terça-feira (21).

As equipes do 1º BPM foram acionadas pelo Ciosp para averiguar uma denúncia referente à Lei Maria da Penha, no Bairro São Conrado. Na Rua Independência, onde aconteceu o fato, uma mulher relatou que havia sido agredida pelo seu ex-companheiro com tapas e chutes na região do rosto.

De acordo com a vítima, o autor também agrediu a própria filha e a sobrinha, que apresentavam hematomas nas pernas. Os policiais militares localizaram o autor que, ainda bastante agressivo, foi preso e encaminhado à delegacia.

Fonte: Ascom PM