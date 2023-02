Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas no Bairro Santos Dumont, na Zona Norte da capital. O flagrante aconteceu nessa terça-feira (14).

A ação teve início quando equipes da Radiopatrulha foram acionadas pelo Ciosp-190 para averiguar uma suspeita de tráfico de drogas no Santos Dumont. Assim que os policiais chegaram ao local, um homem arremessou uma sacola plástica na varanda de uma residência e fugiu com destino ignorado.

Diante da atitude suspeita, os agentes localizaram a bolsa e descobriram que dentro dela havia substâncias análogas à cocaína e à maconha, além de diversas pedrinhas de crack e cédulas de 20, 10, 5 e 2 reais.

A esposa do homem que dispensou a sacola estava presente no momento do flagrante e afirmou que os entorpecentes pertenciam a ele. A mulher também confessou que havia mais drogas na residência do casal e autorizou a entrada dos policiais, que apreenderam mais drogas.

Enquanto estavam na delegacia, os agentes receberam informações sobre a localização do esposo da mulher detida, suspeito de ser o proprietário do material ilícito. Mais uma vez, as equipes realizaram buscas e prenderam o homem nas proximidades da sua residência.

Ele reafirmou a informação de que seria o proprietário dos entorpecentes e também foi encaminhado à delegacia.