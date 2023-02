Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem suspeito do crime de tráfico ilícito de drogas. O flagrante aconteceu no Bairro Coqueiral, Zona Norte de Aracaju, na tarde dessa terça-feira (7).

Os policiais realizavam rondas na Rua Altamira, quando perceberam que um homem arremessou um saco plástico no chão e tentou fugir do local. Na sequência, o suspeito foi interceptado e passou por revista pessoal.

Durante o procedimento, ele foi flagrado com oito buchinhas de maconha e três invólucros com crack, dentro do bolso. Ainda na ação, os agentes encontraram o saco plástico dispensado pelo suspeito, sendo localizados mais quatro buchinhas de maconha, oito invólucros com maconha e três de crack.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom/PMSE