Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional semelhante ao crime de homicidio. O fato ocorreu no bairro Atalaia, em Aracaju. O adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (6), no bairro Santos Dumont.

Segundo o delegado Valter Simas, no dia 30 de outubro do ano passado, a vítima foi encontrada em via pública com uma faca cravada no tórax, na região próxima ao pescoço. A vítima foi abordada pelas costas sem possibilidade de defesa.

De acordo com moradores e frequentadores da localidade, a vítima era moradora de rua, e a motivação do homicídio teria sido uma dívida de drogas que aquela possuía com o adolescente suspeito.

Uma vez identificado o adolescente, a equipe da DEPCA deflagrou uma ação policial que resultou na apreensão do adolescente. Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.